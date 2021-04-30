Невже Олексій Тригубенко прийде на 2 сезон проєкту «Холостячка»

Телеканал СТБ оголосив нову головну героїню романтичного реаліті «Холостячка». Уже восени 2021 співачка і композиторка Злата Огнєвіч шукатиме своє кохання на очах у всієї країни. Перша реакція глядача вже є. Та головне, що і ексучасник минулого сезону «Холостячки» Олексій Тригубенко замислюється піти знову на проєкт. Невже завидний холостяк прийде боротися за серце Злати Огнєвіч? Читайте в матеріалі.

Інтерес до проєкту «Холостячка» б’є всі рекорди. Тепер, коли телеканал СТБ оголосив ім’я головної героїні, охочих підкорити серце співачки стало ще більше. Серед них і фіналіст 1 сезону реаліті «Холостячка» — Олексій Тригубенко. Відразу ж після виходу ролика Льоша взявся за телефон і зафіксував свій вираз обличчя на камеру. Якщо коротко, то в очах читалося: «А що, так можна було?».

Також Олексій запитав, чи може подати заявку на участь. Безперечно, Олексія багато глядачів будуть раді бачити знову на проєкті. Адже популярність чоловіка і статус завидного холостяка лише зростають.

Тому, якщо Олексій Тригубенко таки надумає поборотися за серце головної героїні 2 сезону проєкту «Холостячка» — Злати Огнєвіч, анкету можна заповнити на нашому сайті!

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Чи побачимо ми Льошу восени на Першій вечірці — поки залишається загадкою.

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