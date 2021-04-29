Новою Холостячкою на СТБ стала співачка Злата Огнєвіч

Головна телевізійна інтрига цієї осені розкрита! Щойно телеканал СТБ повідомив, що новою українською Холостячкою стала співачка, композиторка, представниця України на Євробаченні-2013 і переможниця шоу «Маска» Злата Огнєвіч. Прем’єра другого сезону найкращого романтичного реаліті країни відбудеться восени в ефірі телеканалу СТБ.

«Запускаючи нашу першу “Холостячку”, ми хотіли поговорити з українками про те, що вони сильні, що вони мають право самі обирати свою долю і будувати своє життя так, як відчувають серцем. Гучний успіх першого сезону підтвердив, що ми на правильному шляху. Наша “Холостячка” стала головною телевізійною подією і найкращою програмою 2020 року. А глядачка СТБ з радістю підтримала діалог про сучасну жінку і рівноправність партнерів у кар’єрі і стосунках. Тому ми починаємо виробництво другого сезону, який стане ще однією важливою прем’єрою в осінній сітці СТБ», – коментує керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Чоловіки, готові відкритися справжнім почуттям і поборотися за серце Злати Огнєвіч, можуть заповнювати анкету.

Ведучий реаліті «Холостячка» – Григорій Решетник. Виробництвом проєкту займається студія StarLightProduction під керівництвом Анни Калини.

«Злата – яскравий приклад сучасної жінки, self-made woman. Вона знайшла своє призначення в житті і наполегливо йде до своєї мети. У неї неймовірний музичний талант, але її шлях до успіху не був легким. Златі часто доводилося обстоювати свою позицію і свій вибір навіть перед найближчими людьми – своїми батьками. За всієї своєї внутрішньої сили наша Холостячка дуже тепла, промениста, великодушна і неймовірно жіночна. І чоловікам, які прийдуть до неї на проєкт, дуже пощастить. Адже вони познайомляться з тією Златою Огнєвіч, яка готова відкритися справжнім почуттям. Можу пообіцяти, що цієї осені завдяки нашій Холостячці глядачам СТБ будуть забезпечені найтепліші п’ятниці», – коментує Анна Калина.

Готуючись до своєї Першої вечірки, Злата Огнєвіч зізнається, що в чоловіках її підкуповують інтелект і почуття гумору. Новій Холостячці важливо, щоб чоловік не тільки поділяв із нею такі цінності як любов до дітей і своєї сім’ї, а й приймав її професійний розвиток.

«Те, що я артистка, часто ускладнює мої стосунки з чоловіками. Я завжди чесно попереджала, що можу пропадати на зйомках і гастролях. І на початку стосунків чоловік це приймав. Проте з часом, на жаль, з’являлися ревнощі до моєї роботи і вимога зробити вибір. Мій шлях до себе розпочався рік тому після болючого розриву стосунків, які я вважала ідеальними. Я дуже хочу сім’ю, але люди не повинні розчинятися тільки в стосунках. Для мене важливий спільний розвиток у парі, коли і в чоловіка, і в жінки є своя справа, у яку вони залучені всією душею. Тому я йду на “Холостячку”, щоб зустріти чоловіка своєї мрії», – ділиться Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, романтичне реаліті «Холостячка» – перша українська адаптація успішного формату «The Bachelorette». Перший сезон проєкту, у якому кохання вибирає жінка, вийшов в ефірі СТБ восени 2020 року і за результатами телеперегляду став найкращою програмою року на українському ТБ. Загальна кількість глядачів першого сезону склала 14 млн українців.

Перша українська Холостячка Ксенія Мішина у фіналі вибрала автора студії «Квартал 95» Олександра Еллерта. Пара продовжує будувати стосунки і після проєкту.

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