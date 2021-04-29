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Новой Холостячкой на СТБ стала певица Злата Огневич

29.04.2021

Главная телевизионная интрига этой осени раскрыта! Только что телеканал СТБ сообщил, что новой украинской Холостячкой стала певица, композитор, представительница Украины на Евровидении-2013 и победительница шоу «Маска» Злата Огневич. Премьера второго сезона лучшего романтического реалити страны состоится осенью в эфире телеканала СТБ. 

«Запуская нашу первую “Холостячку”, мы хотели поговорить с украинками о том, что они сильные, что они вправе сами выбирать свою судьбу и строить свою жизнь так, как чувствуют сердцем. Громкий успех первого сезона подтвердил, что мы на верном пути. Наша “Холостячка” стала главным телевизионным событием и лучшей программой 2020 года. А зрительница СТБ с радостью поддержала диалог о современной женщине и равноправии партнеров в карьере и отношениях. Поэтому мы приступаем к производству второго сезона, который станет еще одной важной премьерой в осенней сетке СТБ», – комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Мужчины, готовые открыться настоящим чувствам и побороться за сердце Златы Огневич, могут заполнять анкету.    

Ведущий реалити «Холостячка» Григорий Решетник. Производством проекта занимается студия StarLightProduction под руководством Анны Калины.

«Злата – яркий пример современной женщины, self-made woman. Она нашла свое предназначение в жизни и упорно идет к своей цели. У нее невероятный музыкальный талант, но ее путь к успеху не был легким. Злате часто приходилось отстаивать свою позицию и свой выбор даже перед самыми близкими людьми – своими родителями. При всей своей внутренней силе наша Холостячка очень теплая, лучезарная, великодушная и невероятно женственная.  И мужчинам, которые придут к ней на проект, очень повезет. Ведь они познакомятся с той Златой Огневич, которая готова открыться настоящим чувствам. Могу пообещать, что этой осенью благодаря нашей Холостячке зрителям СТБ будут обеспечены самые теплые пятницы», – комментирует Анна Калина. 

Готовясь к своей Первой вечеринке, Злата Огневич признается, что в мужчинах ее подкупают интеллект и чувство юмора. Новой Холостячке важно, чтобы мужчина не только разделял с ней такие ценности как любовь к детям и своей семье, но и принимал ее профессиональное развитие.  

«То, что я артистка, часто усложняет мои отношения с мужчинами. Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я очень хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которое они вовлечены всей душой. Поэтому я иду на “Холостячку”, чтобы встретить мужчину своей мечты», – делится Злата Огневич.

Напомним, романтическое реалити «Холостячка» – первая украинская адаптация успешного формата «The Bachelorette». Первый сезон проекта, в котором любовь выбирает женщина, вышел в эфире СТБ осенью 2020 года и по результатам телесмотрения стал лучшей программой года на украинском ТВ. Общее количество зрителей первого сезона составило 14 млн украинцев.

Первая украинская Холостячка Ксения Мишина в финале выбрала автора студии «Квартал 95» Александра Эллерта. Пара продолжает строить отношения и после проекта.

Video: Новой Холостячкой на СТБ стала певица Злата Огневич

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