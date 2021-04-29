Главная телевизионная интрига этой осени раскрыта! Только что телеканал СТБ сообщил, что новой украинской Холостячкой стала певица, композитор, представительница Украины на Евровидении-2013 и победительница шоу «Маска» Злата Огневич. Премьера второго сезона лучшего романтического реалити страны состоится осенью в эфире телеканала СТБ.

«Запуская нашу первую “Холостячку”, мы хотели поговорить с украинками о том, что они сильные, что они вправе сами выбирать свою судьбу и строить свою жизнь так, как чувствуют сердцем. Громкий успех первого сезона подтвердил, что мы на верном пути. Наша “Холостячка” стала главным телевизионным событием и лучшей программой 2020 года. А зрительница СТБ с радостью поддержала диалог о современной женщине и равноправии партнеров в карьере и отношениях. Поэтому мы приступаем к производству второго сезона, который станет еще одной важной премьерой в осенней сетке СТБ», – комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Мужчины, готовые открыться настоящим чувствам и побороться за сердце Златы Огневич, могут заполнять анкету.

Ведущий реалити «Холостячка» – Григорий Решетник. Производством проекта занимается студия StarLightProduction под руководством Анны Калины.

«Злата – яркий пример современной женщины, self-made woman. Она нашла свое предназначение в жизни и упорно идет к своей цели. У нее невероятный музыкальный талант, но ее путь к успеху не был легким. Злате часто приходилось отстаивать свою позицию и свой выбор даже перед самыми близкими людьми – своими родителями. При всей своей внутренней силе наша Холостячка очень теплая, лучезарная, великодушная и невероятно женственная. И мужчинам, которые придут к ней на проект, очень повезет. Ведь они познакомятся с той Златой Огневич, которая готова открыться настоящим чувствам. Могу пообещать, что этой осенью благодаря нашей Холостячке зрителям СТБ будут обеспечены самые теплые пятницы», – комментирует Анна Калина.

Готовясь к своей Первой вечеринке, Злата Огневич признается, что в мужчинах ее подкупают интеллект и чувство юмора. Новой Холостячке важно, чтобы мужчина не только разделял с ней такие ценности как любовь к детям и своей семье, но и принимал ее профессиональное развитие.

«То, что я артистка, часто усложняет мои отношения с мужчинами. Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я очень хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которое они вовлечены всей душой. Поэтому я иду на “Холостячку”, чтобы встретить мужчину своей мечты», – делится Злата Огневич.

Напомним, романтическое реалити «Холостячка» – первая украинская адаптация успешного формата «The Bachelorette». Первый сезон проекта, в котором любовь выбирает женщина, вышел в эфире СТБ осенью 2020 года и по результатам телесмотрения стал лучшей программой года на украинском ТВ. Общее количество зрителей первого сезона составило 14 млн украинцев.

Первая украинская Холостячка Ксения Мишина в финале выбрала автора студии «Квартал 95» Александра Эллерта. Пара продолжает строить отношения и после проекта.

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