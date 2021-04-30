Реакція мережі на майбутній проєкт «Холостячка»-2 і головну героїню Злату Огнєвіч

Новий сезон проєкту «Холостячка» стартує вже цієї осені. Учора стало відоме ім’я головної героїні романтичного реаліті. Співачка і композиторка Злата Огнєвіч будуватиме стосунки і шукатиме справжнє кохання на ваших очах. Тим часом телеканал СТБ оголошує кастинг чоловіків. А редакція STB.UA зібрала відгуки і реакцію глядачів на майбутній проєкт «Холостячка»-2 і головну героїню Злату Огнєвіч.

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Головна героїня 2 сезону проєкту «Холостячка» зізналася, що співачці побудувати стосунки доволі складно. Постійні зйомки і концерти — це те, що викликає ревнощі, відчуття браку уваги і просто нерозуміння з боку чоловіків. Однак тепер Злата каже собі «Так». Після болісного розриву стосунків їй довелося навіть відвідувати психотерапевта. Упоравшись з усіма труднощами, співачка отримала незамінний досвід і розуміння того, кого хоче бачити поруч із собою.

Шанувальники артистки і глядачі телеканалу СТБ позитивно відреагували на новину. Безумовно, очікування 2 сезону стає ще важчим, адже інтерес до головної героїні занадто великий.

Якщо ви бажаєте стати учасником проєкту «Холостячка»-2 і поборотися за серце головної героїні Злати Огнєвіч — заповнюйте АНКЕТУ.

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