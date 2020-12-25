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«Холостячка»: Чи залишилися разом Ксенія Мішина та Олександр Еллерт?

25.12.2020

У фіналі проєкту «Холостячка» Ксенія Мішина сказала «Так» Олександру Еллерту! І тепер настав час дізнатися, чи залишилися вони разом! У студії ток-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» головна героїня розповіла, як же склалися стосунки пари. Більше — в матеріалі.

Життя учасників романтичного реаліті змінилося кардинально. Але головне, що не тільки чоловіки знайшли своє щастя в особистому житті, а й перша українська Холостячка! Ксенія Мішина зізналася, що вони з Сашком Еллертом разом! Після фіналу пара поїхала додому і більше не розлучалася.

«Я прийшла на цей проєкт побудувати стосунки і зустріти своє кохання. Я зробила вибір серцем і дійсно покохала», — зізналася Ксенія.

«Пройшло пару днів, та Саша постійно приїжджав. Але незабаром ми зрозуміли, що не можемо бути на відстані і хочемо жити разом. Ось і живемо», — зізналася головна героїня.

Саша Еллерт розповів, наскільки складно їм було приховувати свої стосунки. Момент конспірації був упущений, коли двоє почали публікувати сторіз з автівок одне одного.

«Підписники відразу розпізнають плитку, дивани, машини, дізнаються, хто переміг. Коротше, інтригу зберігати не змогли. Вибачте, канал СТБ», — зазначили двоє.

Кожен вечор пари — романтичний. Коли у Еллерта є час, він обов’язково приготує сніданок для Ксюші. «Мені подобається, що вона відкриває новий світ для мене», — зізнався Еллерт. Чоловік почав медитувати і відмовився від м’яса. Алкоголь також залишився в минулому.

А ось коли ж буде весілля? Пара повідомить про це відразу, як визначиться з форматом і датою!

Більше на тему: «Холостяк-11»: СТБ оголосив ім’я головного героя весняної прем’єри

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