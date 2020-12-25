В финале проекта «Холостячка» Ксения Мишина сказала «Да» Александру Эллерту! И теперь пришло время узнать, остались ли они вместе! В студии ток-шоу «Холостячка. Життя після проєкту» главная героиня рассказала, как же сложились отношения пары. Больше — в материале.

Жизнь участников романтического реалити поменялась кардинально. Но главное, что не только мужчины обрели свое счастье в личной жизни, но и первая украинская Холостячка! Ксения Мишина призналась, что они с Сашей Эллертом вместе!

«Я пришла на этот проект построить отношения и встретить свою любовь. Я сделала выбор сердцем и действительно полюбила», — призналась Ксения.

«Прошла пару дней, но Саша постоянно приезжал. Но вскоре мы поняли, что не можем быть на расстоянии и хотим жить вместе. Вот и живем», — призналась главная героиня.

Саша Эллерт рассказал, насколько сложно им было скрывать свои отношения. Момент конспирации был упущен, когда двое начали публиковать сториз из машин друг друга.

«Подписчики сразу распознают плитку, диваны, машины, вычисляют, кто победил. Короче, интригу сохранять не смогли. Простите, канал СТБ», — отметили двое.

Каждый вечер пары — романтический. Когда у Эллерта есть время, он обязательно приготовит завтрак Ксюше. «Мне нравится, что она открывает новый мир для меня», — признался Эллерт. Мужчина начал медитировать и отказался от мяса. Алкоголь также остался в прошлом.

А вот когда же будет свадьба? Пара сообщит об этом сразу, как определится с форматом и датой!

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