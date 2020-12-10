До фіналу рукою сягнути. 8 випуск романтичного реаліті «Холостячка» стане знаковим для чоловіків, адже вони познайомлять Ксенію зі своїми рідними. Боротьба за серце головної героїні стрімко зростає і набирає несподіваних поворотів. І вже цього тижня відбудеться остання Церемонія, де Ксенія Мішина вручить бутоньєрки двом фіналістам.

Андрій Рибак, Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко сім тижнів підкорювали серце головної героїні, витримуючи конкуренцію, напругу і провокації з боку суперників. З кожним із них у Ксенії вже вибудувана своя історія взаємин, але, щоб не помилитися у виборі, потрібно краще пізнати їхню родину. Хто знає, які скелети в шафі учасники приховали?

«У нас особливий тиждень — знайомство з батьками. Залишилися чоловіки, з якими справді мене пов’язує більше, ніж симпатія. Одного з учасників я виберу собі для життя. Можливо, через батьків зможу дізнатися про чоловіків краще», — зазначає Ксенія.

Більше на тему: Українці шукають «Холостячку»: Найпопулярніші пошукові запити за 2020 рік

Однак знайомство з сім’ями учасників викличе в Холостячки не тільки приємні враження. Батько Олексія спробує вказати дівчині на її місце!

«На першому місці буде його бізнес, на другому — друзі, а на третьому — ви з дитиною», — здивує Ксенію батько Льоші.

Мати Андрія розповість історію, яка змусить Ксюшу змінити ставлення до чоловіка. А Олександр і зовсім відмовиться знайомити Холостячку з батьками!

Хто присвятить Холостячці цілу вулицю свого міста?

Чому батько Олексія так різко висловиться на адресу дівчини?

Що стало причиною відмови Еллерта знайомити Ксю з батьками?

Від кого на восьмому тижні Ксенія почує несподіване зізнання?

Який фаворит спочатку отримає троянду, а потім назавжди потрапить до чорного списку?

З ким дівчині доведеться конкурувати за увагу одного з чоловіків?

Не пропустіть цієї п’ятниці, 11 грудня, 8-й ― знаковий ― випуск реаліті «Холостячка» на СТБ!

Video: «Холостячка»: У 8 випуску Ксенія Мішина познайомиться з рідними чоловіків Чим здивує 8 випуск проекту Холостячка 2020 з Ксенією Мішиною від 11.12.2020. Дивіться анонс проекту Холостячка 1 сезон 8 випуск - в матеріалі СТБ Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ