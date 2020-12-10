«Холостячка»: У 8 випуску Ксенія Мішина познайомиться з рідними чоловіків
До фіналу рукою сягнути. 8 випуск романтичного реаліті «Холостячка» стане знаковим для чоловіків, адже вони познайомлять Ксенію зі своїми рідними. Боротьба за серце головної героїні стрімко зростає і набирає несподіваних поворотів. І вже цього тижня відбудеться остання Церемонія, де Ксенія Мішина вручить бутоньєрки двом фіналістам.
Андрій Рибак, Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко сім тижнів підкорювали серце головної героїні, витримуючи конкуренцію, напругу і провокації з боку суперників. З кожним із них у Ксенії вже вибудувана своя історія взаємин, але, щоб не помилитися у виборі, потрібно краще пізнати їхню родину. Хто знає, які скелети в шафі учасники приховали?
«У нас особливий тиждень — знайомство з батьками. Залишилися чоловіки, з якими справді мене пов’язує більше, ніж симпатія. Одного з учасників я виберу собі для життя. Можливо, через батьків зможу дізнатися про чоловіків краще», — зазначає Ксенія.
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Однак знайомство з сім’ями учасників викличе в Холостячки не тільки приємні враження. Батько Олексія спробує вказати дівчині на її місце!
«На першому місці буде його бізнес, на другому — друзі, а на третьому — ви з дитиною», — здивує Ксенію батько Льоші.
Мати Андрія розповість історію, яка змусить Ксюшу змінити ставлення до чоловіка. А Олександр і зовсім відмовиться знайомити Холостячку з батьками!
- Хто присвятить Холостячці цілу вулицю свого міста?
- Чому батько Олексія так різко висловиться на адресу дівчини?
- Що стало причиною відмови Еллерта знайомити Ксю з батьками?
- Від кого на восьмому тижні Ксенія почує несподіване зізнання?
- Який фаворит спочатку отримає троянду, а потім назавжди потрапить до чорного списку?
- З ким дівчині доведеться конкурувати за увагу одного з чоловіків?
Не пропустіть цієї п’ятниці, 11 грудня, 8-й ― знаковий ― випуск реаліті «Холостячка» на СТБ!