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«Холостячка»: В 8 выпуске Ксения Мишина познакомится с родными мужчин

10.12.2020

До финала подать рукой. 8 выпуск романтического реалити «Холостячка» станет знаковым для мужчин, ведь они познакомят Ксению со своими родными. Борьба за сердце главной героини стремительно растет и набирает немыслимых поворотов. И уже на этой неделе состоится последняя Церемония, где Ксения Мишина вручит бутоньерки двоим финалистам. 

Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Алексей Тригубенко семь недель покоряли сердце главной героини, выдерживая конкуренцию, напряжение и провокации со стороны соперников. С каждым из них у Ксении уже выстроена своя история отношений, но, чтобы не ошибиться в выборе, нужно лучше узнать их семью. Кто знает, какие скелеты в шкафу участники припрятали?

«У нас особенная неделя – знакомство с родителями. Остались мужчины, с которыми действительно меня связывает больше, чем симпатия. Одного из участников я выберу себе для жизни. Возможно, через родителей смогу узнать оставшихся мужчин лучше», – отмечает Ксения.  

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Однако знакомство с семьями участников вызовет у Холостячки не только приятные впечатления. Отец Алексея попытается указать девушке на её место!

«На первом месте будет его бизнес, на втором – друзья, а на третьем – вы с ребенком», – удивит Ксению отец Леши.

Мать Андрея расскажет историю, которая заставит Ксюшу изменить отношение к мужчине. А Александр и вовсе откажется знакомить Холостячку с родителями!  

  • Кто посвятит Холостячке целую улицу своего города?
  • Почему отец Алексея так резко выскажеться в адрес девушки?
  • Что стало причиной отказа Эллерта знакомить Ксю с родителями? 
  • От кого на восьмой неделе Ксения услышит неожиданное признание? 
  • Какой фаворит сначала получит розу, а затем навсегда попадет в черный список? 
  • С кем героине придется конкурировать за внимание одного из мужчин?

Не пропустите в эту пятницу, 11 декабря, 8-й ― знаковый ― выпуск реалити «Холостячка» на СТБ!

Video: «Холостячка»: В 8 выпуске Ксения Мишина познакомится с родными мужчин

Чем удивит 8 выпуск проекта Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной от 11.12.2020. Смотрите анонс проекта Холостячка 1 сезон 8 выпуск - в материале СТБ

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