Завершився шостий тиждень романтичного реаліті «Холостячка». Учасників залишається дедалі менше, а конкуренція зростає. Ксенія Мішина знову зробила важливий і складний вибір, попрощавшись відразу з двома чоловіками. Більше про те, хто залишив проєкт «Холостячка» в 6 випуску, — читайте в матеріалі.

Ще до Церемонії Ксенія вирішила попрощатися з Ігорем. Чоловік так і не зміг проявити себе в умовах конкуренції. Холостячка відпустила учасника.

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А вже на самій Церемонії Ксюша ухвалила доволі складне для себе рішення. Незважаючи на хороші взаємини з Андрієм Шатирком, спілкування двох більше скидається на дружбу, ніж на кохання.

«Я ніколи не забуду нашого побачення. З тобою мені завжди легко долати страхи і просто спілкуватися. Я вірила, що наша дружба могла перерости в щось більше. Але після побачення я точно зрозуміла, що не зможу відповісти тобі взаємністю. І було б нечесно давати надію. Пробач», — підсумувала Холостячка.

За підсумком 6 тижня проєкт залишили двоє учасників — Ігор Бабко та Андрій Шатирко.

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