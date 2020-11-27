Закончилась шестая неделя романтического реалити «Холостячка». Участников остается все меньше, а конкуренция возрастает. Ксения Мишина вновь сделала важный и сложный выбор, попрощавшись сразу с двумя мужчинами. Больше о том, кто покинул проект «Холостячка» в 6 выпуске, — читайте в материале.

Еще до Церемонии Ксения приняла решение попрощаться с Игорем. Мужчина так и не смог проявить себя в условиях конкуренции. Холостячка отпустила участника.

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А вот уже на самой Церемонии Ксюша приняла довольно сложное для себя решение. Несмотря на хорошие взаимоотношения с Андреем Шатырко, общение двоих больше напоминает дружбу, нежели любовь.

«Я никогда не забуду наше свидание. С тобой мне всегда легко преодолевать страхи и просто общаться. Я верила, что наша дружба могла перерасти во что-то большее. Но после свидания я точно поняла, что не смогу ответить тебе взаимностью. И было бы нечестно давать надежду. Прости», — заключила Холостячка.

По итогу 6 недели проект покинули двое участников — Игорь Бабко и Андрей Шатырко.

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