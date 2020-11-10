«Холостячка» і Андрій Шатирко запускають офіційний магазин фірмової продукції

Ви готові до сюрпризів? Проєкт «Холостячка» і учасник Андрій Шатирко підготували для вас приголомшливу новину. Запускається офіційний магазин фірмової продукції головного романтичного реаліті «Холостячка». Що це буде і де можна придбати товари — читайте в матеріалі.

До старту проєкту «Холостячка» учасник Андрій Шатирко написав пісню для головної героїні. Зараз трек уже доступний на музичних платформах і став фактично гімном романтичної історії. Та на цьому успіхи не закінчуються!

Більше на тему: «Холостячка»: Учасник Андрій Шатирко презентував пісню для Ксенії Мішиної

Після виходу в ефір перших випусків чоловік вирішив прикрасити свою автівку зображенням Ксенії Мішиної, що привертає увагу перехожих і автолюбителів. Захоплення публіки підштовхнуло до ідеї створення фірмової продукції проєкту «Холостячка». Її всі шанувальники та охочі зможуть придбати, перейшовши на сторінку магазину!

Усі товари будуть доступні на сторінці в Instagram.

Читайте нас також у Viber і Telegram