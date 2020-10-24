Холостячка: Учасник Андрій Шатирко презентував пісню для Ксенії Мішиної

Вчора відбулася Перша вечірка романтичного реаліті «Холостячка». Чоловіки дивували головну героїню всіма можливими способами. Одним із найяскравіших сюрпризів стала пісня, написана Андрієм Шатирко для Ксенії Мішиної. Ліричний трек «Холостячка» — слухайте в матеріалі.

Учасник проєкту «Холостячка» розповів, як створювалася обкладинка: «Я хотів, в першу чергу, не обкладинку, я хотів, щоб ми намалювали картину, яка може прикрасити трек», — зазначає Андрій.

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Mood відео для треку зняли Дарина і Тетяна Ходирєві — сестри, які поєднують зйомки для Jerry Heil, Maruv і багатьох інших. Знятий він в кращих романтичних традиціях — атмосфера великого простору, вечірні вогні з вікна, гітара в руках і виконання пісні Андрієм. У залі присутня всього одна людина. Найважливіша слухачка. Це образ дівчини, яка дуже схожа на образ Ксенії Мішиной. А ось чи знімалася сама Ксенія в цьому відео — залишається загадкою.





«Ми познайомилися з Ксенією більше року тому і тоді я упустив можливість стати до неї ближче. Як тільки мене затвердили на проєкт “Холостячка”, я зрозумів, що це той самий шанс завоювати серце Ксюші. Пісня народилася у мене в голові, я створював її з глибоким зануренням, в першу чергу, в мої почуття. За пару днів до старту проєкту поїхав до Харкова на запис, щоб встигнути подарувати Ксенії цей трек. Я зібрав в кожній ноті, кожному слові всього себе і вклав душу в цей трек. Мій найголовніший слухач — Ксенія Мішина. Саме для неї створений цей трек. Я запрошую і вас послухати те, що відчуває моя душа. Давайте насолоджуватися разом мелодикою і наповнимо наше життя романтикою, адже її завжди так мало в рутині будніх днів», — розповів Андрій Шатирко

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