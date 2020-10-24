Холостячка: Участник Андрей Шатырко презентовал песню для Ксении Мишиной
Вчера состоялась Первая вечеринка романтического реалити «Холостячка». Мужчины удивляли главную героиню всеми возможными способами. Одним из самых ярких сюрпризов стала песня, написанная Андреем Шатырко для Ксении Мишиной. Лирический трек «Холостячка» — слушайте в материале.
Участник проекта «Холостячка» рассказал, как создавалась обложка: «Я хотел, в первую очередь, не обложку, я хотел, чтобы мы нарисовали картину, которая может украсить трек», — отмечает Андрей.
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Mood видео для трека сняли Дарина и Татьяна Ходыревы — сёстры, которые совмещают съемки для Jerry Heil, Maruv и многих других. Снят он в лучших романтических традициях — атмосфера большого пространства, вечерние огни из окна, гитара в руках и исполнение песни Андреем. В зале присутствует всего один человек. Самый важный слушатель. Это образ девушки, которая очень похожа на образ Ксении Мишиной. В вот снималась ли сама Ксения в этом видео — остается загадкой.
«Мы познакомились с Ксенией больше года и тогда я упустил возможность стать к ней ближе. Как только меня утвердили на проект “Холостячка”, я понял, что это тот самый шанс завоевать сердце Ксюши. Песня родилась у меня в голове, я создавал ее с глубоким погружением, в первую очередь, в мои чувства. За пару дней до старта проекта поехал в Харьков на запись, чтобы успеть подарить Ксении этот трек. Я собрал в каждой ноте, каждом слове всего себя и вложил душу в этот трек. Мой самый главный слушатель — Ксения Мишина. Именно для нее создан этот трек. Я приглашаю и вас послушать то, что чувствует моя душа. Давайте наслаждаться вместе мелодикой и наполним нашу жизнь романтикой, ведь ее всегда так мало в рутине будних дней», — рассказал Андрей Шатырко