Вчера состоялась Первая вечеринка романтического реалити «Холостячка». Мужчины удивляли главную героиню всеми возможными способами. Одним из самых ярких сюрпризов стала песня, написанная Андреем Шатырко для Ксении Мишиной. Лирический трек «Холостячка» — слушайте в материале.

Участник проекта «Холостячка» рассказал, как создавалась обложка: «Я хотел, в первую очередь, не обложку, я хотел, чтобы мы нарисовали картину, которая может украсить трек», — отмечает Андрей.

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Mood видео для трека сняли Дарина и Татьяна Ходыревы — сёстры, которые совмещают съемки для Jerry Heil, Maruv и многих других. Снят он в лучших романтических традициях — атмосфера большого пространства, вечерние огни из окна, гитара в руках и исполнение песни Андреем. В зале присутствует всего один человек. Самый важный слушатель. Это образ девушки, которая очень похожа на образ Ксении Мишиной. В вот снималась ли сама Ксения в этом видео — остается загадкой.





«Мы познакомились с Ксенией больше года и тогда я упустил возможность стать к ней ближе. Как только меня утвердили на проект “Холостячка”, я понял, что это тот самый шанс завоевать сердце Ксюши. Песня родилась у меня в голове, я создавал ее с глубоким погружением, в первую очередь, в мои чувства. За пару дней до старта проекта поехал в Харьков на запись, чтобы успеть подарить Ксении этот трек. Я собрал в каждой ноте, каждом слове всего себя и вложил душу в этот трек. Мой самый главный слушатель — Ксения Мишина. Именно для нее создан этот трек. Я приглашаю и вас послушать то, что чувствует моя душа. Давайте наслаждаться вместе мелодикой и наполним нашу жизнь романтикой, ведь ее всегда так мало в рутине будних дней», — рассказал Андрей Шатырко

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