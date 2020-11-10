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«Холостячка» и Андрей Шатырко запускают официальный магазин фирменной продукции

10.11.2020

Готовы к сюрпризам? Проект «Холостячка» и участник Андрей Шатырко подготовили для вас потрясающую новость. Запускается официальный магазин фирменной продукции главного романтического реалити «Холостячка». Что это будет и где можно приобрести товары — читайте в материале. 

андрей шатырко

К старту проекта «Холостячка» участник Андрей Шатырко написал песню для главной героини. Сейчас трек уже доступен на музыкальных платформах и стал фактически гимном романтической истории. Но на этом успехи не заканчиваются.

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После выхода в эфир первых выпусков мужчина решил украсить свою машину изображением Ксении Мишиной, что привлекает внимание прохожих и автолюбителей. Восторг публики сподвиг на идею создания фирменной продукции проекта «Холостячка». Ею все поклонники и желающие смогут обзавестись, перейдя на страницу магазина! 

Все товары будут доступны на странице в Instagram.

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