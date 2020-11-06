Я ніколи не потерплю агресії: як Холостячка прощалася з найекспресивнішим учасником

У 3 випуску проєкту «Холостячка» відбулося перше групове побачення. «Щасливчиками» стали абсолютно різні за темпераментом чоловіки — романтичний Андрій і експресивний Артем. Як і передбачалося, місця для емоцій не залишилося і вони вирвалися назовні. Кидання стільцями на порожньому острові і злий Артем «Мак-Грегор» — усе це було на очах у Ксюші. Однак агресія в реаліті й у житті головної героїні неприпустима. Тому Холостячка попрощалася з чоловіком просто на першому побаченні.

Конфлікт почався на яхті ще до того, як там з’явилася Ксенія. Двоє чоловіків обстоювали можливість проявити себе краще, більше, красивіше і впевненіше. У результаті Андрій підкорював романтикою і кульками, а Артем сміливістю, зухвалістю і вечерею на острові. Однак туди припливли не Артем із Ксенією, а всі втрьох.

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Це в буквальному сенсі розлютило учасника і він спробував іти на хитрощі, щоб позбутися суперника. Проте Андрій упевнено зазначив, що не відпускає Ксюшу з групового побачення. Ба більше, він піде з побачення тільки після того, як його про це попросить вона сама. Чого Холостячка, звісно, робити не стала.

Ксенії було незрозуміло, як чоловік може так поводитись на побаченні. Дівчині стало справді страшно, коли Артем почав метати стільцями. Крім того, головна героїня зізналася, що побоюється за виховання свого сина таким чоловіком.

«Я не можу бути поступливим. Якщо мені щось не подобається, я проявляю емоцію. Але я ніколи не підніму руки на жінку. А ось чоловіка я готовий закопати», — зазначив Артем.

За підсумком зустрічі Холостячка вирішила, що не готова продовжувати стосунки з Артемом. Досвід Ксюші дався взнаки. Колись, через кілька років після народження сина, батько Платона прийшов на спектакль і підняв на Ксенію руку. Відтоді актриса дала собі слово, що ніколи більше не дозволить чоловікам різко і грубо поводитися з нею.

«У моєму житті немає місця такій енергії. Я ніколи не потерплю агресії. Тим більше фізичного і психологічного аб’юзу. Сьогодні ти не дотримав свого слова, даного мені. І зараз ти залишаєш цей проєкт», — підсумувала Холостячка.

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