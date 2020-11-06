В 3 выпуске проекта «Холостячка» состоялось первое групповое свидание. «Счастливчиками» стали совершенно разные по темпераменту мужчины — романтичный Андрей и экспрессивный Артем. Как и предполагалось, места для эмоций не осталось и они вырвались наружу. Летающие стулья на пустом острове и злой Артем «Мак-Грегор» — все это было на глазах у Ксюши. Однако агрессия в реалити и в жизни главной героини недопустима. Поэтому Холостячка попрощалась с мужчиной прямо на первом свидании.

Конфликт начался на яхте еще до того, как там появилась Ксения. Двое мужчин отстаивали возможность проявить себя лучше, больше, красивее и увереннее. В результате Андрей покорял романтикой и шариками, а Артем смелостью, дерзостью и ужином на острове. Однако туда приплыли не Артем с Ксенией, а все втроем.

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Это в буквальном смысле разозлило участника и он попытался идти на хитрости, чтобы избавиться от соперника. Но Андрей уверенно отметил, что не отпускает Ксюшу с группового свидания. Более того, он намерен уйти со свидания только после того, как его об этом попросит она сама. Чего Холостячка, безусловно, делать не стала.

Ксении было непонятно, как мужчина может вести себя так на свидании. Девушке стало действительно страшно, когда Артем начал метать стульями. Более того, главная героиня призналась, что опасается за воспитание своего сына таким мужчиной.

«Я не могу быть покладистым. Если мне что-то не нравится, я проявляю эмоцию. Но я никогда не подниму руку на женщину. А вот мужчину я готов закопать», — отметил Артем.

По итогу встречи Холостячка приняла решение, что не готова продолжать взаимоотношения с Артемом. Опыт Ксюши напомнил о себе. Когда-то, спустя несколько лет после рождения сына, отец Платона пришёл на спектакль и поднял на неё руку. С тех пор актриса дала себе слово, что никогда больше не позволит мужчинам резко и грубо обращаться в ее сторону.

«В моей жизни нет места такой энергии. Я никогда не потерплю агрессии. Тем более физического и психологического абьюза. Сегодня ты не сдержал своего слова по отношению ко мне. И сейчас ты покидаешь этот проект», — заключила Холостячка.

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