Во 2 выпуске реалити «Холостячка» мужчины решили продемонстрировать не только свои чувства, но и силу. Накал в доме увеличивался, пока самый спортивный и боевой участник не распустил руки. Последствия выдались неприятными: больница, объяснения с Ксюшей и личное раскаяние. Однако этому предшествовал разговор парней. Подробнее — смотрите в эксклюзивном видео.

Во время общения участников между Сергеем и Артемом возникла словесная перепалка. Экспрессивный боец не смог устоять перед провокацией и ударил оппонента. Безусловно, такое поведение было неприемлемым в рамках романтического реалити. И сам Артем это быстро понял.

«Мне некомфортно, ведь я сделал больно человеку и больно себе. В жизни у меня такого не происходило сто лет. Хочется смыть этот день», — признался Артем.

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Поэтому мужчина решил исправить свои ошибки. Конфликт был улажен после посещения больницы! Как это было — смотрите в эксклюзивном видео.

Video: «Холостячка»: Конфликт «Мак-Грегора» Артема с Сергеем Во 2 выпуске реалити Холостячка произошел конфликт Сергея и Артема. Смотрите эксклюзивное видео со 2 выпуска проекта Холостячка 2020 от 30.10.2020 - в материале

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