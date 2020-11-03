«Холостячка»: Конфликт «Мак-Грегора» Артема с Сергеем
03.11.2020
Во 2 выпуске реалити «Холостячка» мужчины решили продемонстрировать не только свои чувства, но и силу. Накал в доме увеличивался, пока самый спортивный и боевой участник не распустил руки. Последствия выдались неприятными: больница, объяснения с Ксюшей и личное раскаяние. Однако этому предшествовал разговор парней. Подробнее — смотрите в эксклюзивном видео.
Во время общения участников между Сергеем и Артемом возникла словесная перепалка. Экспрессивный боец не смог устоять перед провокацией и ударил оппонента. Безусловно, такое поведение было неприемлемым в рамках романтического реалити. И сам Артем это быстро понял.
«Мне некомфортно, ведь я сделал больно человеку и больно себе. В жизни у меня такого не происходило сто лет. Хочется смыть этот день», — признался Артем.