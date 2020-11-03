«Холостячка»: Конфлікт «Мак-Грегора» Артема з Сергієм
03.11.2020
У 2 випуску реаліті «Холостячка» чоловіки вирішили продемонструвати не тільки свої почуття, а й силу. Напруження в будинку наростало, поки найбільш спортивний і бойовий учасник не дав волю рукам. Наслідки були неприємними: лікарня, пояснення перед Ксюшею і особисте каяття. Однак цьому передувала розмова хлопців. Детальніше — дивіться в ексклюзивному відео.
Під час спілкування учасників між Сергієм і Артемом виникла сварка. Експресивний боєць не зміг устояти перед провокацією і вдарив опонента. Безперечно, така поведінка була неприйнятною в рамках романтичного реаліті. І сам Артем це швидко зрозумів.
«Мені некомфортно, адже я зробив боляче людині і боляче собі. У житті у мене такого не було сто років. Хочеться змити цей день», — зізнався Артем.