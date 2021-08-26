Любовь творит чудеса! И это совсем скоро докажет Злата Огневич и мужчины, которые поборются за ее сердце. Смотрите Холостячка 2 сезон с 17 сентября на телеканале СТБ.

Ради красивой и талантливой Златы Огневич мужчины готовы на все. Даже пожертвовать своей обычной жизнью, карьерой и международными соревнованиями. Однако поразят ли такие поступки Злату? Узнайте совсем скоро – смотрите Холостячка 2 сезон с 17.09.2021 на СТБ.