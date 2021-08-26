Кохання творить чудеса! І це зовсім скоро доведе Злата Огнєвіч і чоловіки, які змагатимуться за її серце. Дивіться Холостячка 2 сезон з 17 вересня на телеканалі СТБ.

Заради вродливої та талановитої Злати Огнєвіч чоловіки ладні на все. Навіть пожертвувати своїм звичним життям, кар’єрою та міжнародними змаганнями. Проте чи вразять такі вчинки Злату? Дізнайтеся зовсім скоро – дивіться Холостячка 2 сезон з 17.09.2021 на СТБ.