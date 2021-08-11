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Video: Премьера Холостячка 2 сезон – смотрите этой осенью на СТБ

Премьера - Холостячка 2 сезон начнется уже этой осенью на СТБ. Смотрите новые выпуски шоу Холостячка 2021
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Этой осенью на СТБ состоится настоящий праздник любви, романтики и неподдельных эмоций – Холостячка 2 сезон! Популярная украинская певица Злата Огневич готова открыть свое сердце для новых чувств и найти мужчину, который сделает ее по-настоящему счастливой. Романтические свидания, искренние признания и слезы радости – все это ждет вас в новом сезоне самого романтического реалити страны. Не пропустите – смотрите онлайн премьеру Холостячка 2 сезон этой осенью на СТБ.

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