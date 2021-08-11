Цієї осені на СТБ відбудеться справжнє свято кохання, романтики та непідробних емоцій – Холостячка 2 сезон! Популярна українська співачка Злата Огнєвіч готова відкрити своє серце для нових почуттів і віднайти чоловіка, який зробить її по-справжньому щасливою. Романтичні побачення, щирі зізнання та сльози радості – усе це чекає на вас у новому сезоні найромантичнішого реаліті країни. Не пропустіть – дивіться онлайн прем’єру Холостячка 2 сезон цієї осені на СТБ.