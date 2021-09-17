В 1 выпуске проекта «Холостячка»-2 состоялась Первая вечеринка, на которой мужчины знакомились со Златой Огневич, преподносили ей сюрпризы и всячески удивляли, чтобы обойти соперников. Но кто получил розу за первое впечатление, не дожидаясь Церемонии?

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Злата Огневич отметила для себя появление стоматолога Романа верхом на белом коне. Именно он исполнил давнюю детскую мечту Златы и заставил ее почувствовать себя принцессой. Холостячка всегда верила, что такие мужчины-романтики еще существуют.

Таким образом, именно Роман Васильев получил бутоньерку первого впечатления, и ему не пришлось нервничать на Церемонии.

«Я считаю это заявкой на победу», — признался Роман.

Читайте, кто еще получил бутоньерки на Церемонии роз «Холостячки»-2.

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