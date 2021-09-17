«Холостячка»-2: Кто получил розу первого впечатления
17.09.2021
В 1 выпуске проекта «Холостячка»-2 состоялась Первая вечеринка, на которой мужчины знакомились со Златой Огневич, преподносили ей сюрпризы и всячески удивляли, чтобы обойти соперников. Но кто получил розу за первое впечатление, не дожидаясь Церемонии?
Злата Огневич отметила для себя появление стоматолога Романа верхом на белом коне. Именно он исполнил давнюю детскую мечту Златы и заставил ее почувствовать себя принцессой. Холостячка всегда верила, что такие мужчины-романтики еще существуют.
Таким образом, именно Роман Васильев получил бутоньерку первого впечатления, и ему не пришлось нервничать на Церемонии.
«Я считаю это заявкой на победу», — признался Роман.
Читайте, кто еще получил бутоньерки на Церемонии роз «Холостячки»-2.