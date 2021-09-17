Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Холостячка»-2: Кто получил розу первого впечатления

17.09.2021

В 1 выпуске проекта «Холостячка»-2 состоялась Первая вечеринка, на которой мужчины знакомились со Златой Огневич, преподносили ей сюрпризы и всячески удивляли, чтобы обойти соперников. Но кто получил розу за первое впечатление, не дожидаясь Церемонии? 

Роман Васильев

Больше по теме: Претендентом на сердце Холостячки станет известный психолог и блогер

Злата Огневич отметила для себя появление стоматолога Романа верхом на белом коне. Именно он исполнил давнюю детскую мечту Златы и заставил ее почувствовать себя принцессой. Холостячка всегда верила, что такие мужчины-романтики еще существуют. 

холостячка 2021

Таким образом, именно Роман Васильев получил бутоньерку первого впечатления, и ему не пришлось нервничать на Церемонии.

«Я считаю это заявкой на победу», — признался Роман. 

Читайте, кто еще получил бутоньерки на Церемонии роз «Холостячки»-2.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить