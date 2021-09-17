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«Холостячка»-2: Хто отримав троянду першого враження

17.09.2021

У 1 випуску проєкту «Холостячка»-2 відбулася Перша вечірка, на якій чоловіки знайомилися зі Златою Огнєвіч, влаштовували їй сюрпризи і всіляко дивували, щоб обійти суперників. Але хто отримав троянду за перше враження, не чекаючи Церемонії?

Роман Васильев

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Злату Огнєвіч найбільше вразила поява стоматолога Романа верхи на білому коні. Саме він втілив давню дитячу мрію Злати і змусив її відчути себе принцесою. Холостячка завжди вірила, що такі чоловіки-романтики ще існують.

холостячка 2021

Таким чином, саме Роман Васильєв отримав бутоньєрку першого враження, і йому не довелося нервувати на Церемонії.

«Я вважаю це заявкою на перемогу», — зізнався Роман.

Читайте, хто ще отримав бутоньєрки на Церемонії троянд «Холостячки»-2.

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