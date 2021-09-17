«Холостячка»-2: Хто отримав троянду першого враження
17.09.2021
У 1 випуску проєкту «Холостячка»-2 відбулася Перша вечірка, на якій чоловіки знайомилися зі Златою Огнєвіч, влаштовували їй сюрпризи і всіляко дивували, щоб обійти суперників. Але хто отримав троянду за перше враження, не чекаючи Церемонії?
Злату Огнєвіч найбільше вразила поява стоматолога Романа верхи на білому коні. Саме він втілив давню дитячу мрію Злати і змусив її відчути себе принцесою. Холостячка завжди вірила, що такі чоловіки-романтики ще існують.
Таким чином, саме Роман Васильєв отримав бутоньєрку першого враження, і йому не довелося нервувати на Церемонії.
«Я вважаю це заявкою на перемогу», — зізнався Роман.
Читайте, хто ще отримав бутоньєрки на Церемонії троянд «Холостячки»-2.