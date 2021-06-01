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Злата Огневич рассказала о мужчине своей мечты

01.06.2021

О чем говорят женщины, когда мужчин нет рядом? Главная героиня нового романтического реалити «Холостячка»-2 , премьера которого состоится уже этой осенью на телеканале СТБ, Злата Огневич дала свое первое интервью о проекте. Каким должен быть мужчина ее мечты, и почему певица решила принять участие в реалити? Об этом читайте в нашем материале. 

холостячка

Злата, расскажи, каким должен быть твой герой?

Для меня мои герои ― это мои родители. У них была достаточно сложная жизнь, но они остались людьми, искренними, любящими. Именно они для меня и есть настоящими героями. 

А каким должен быть претендент на твою руку и сердце?

Мне очень нравился в детстве Супермен. Для меня это был такой герой, который прилетал и спасал мир. Если мы говорим о мужских образах, то мне очень нравится Брэдли Купер. Особенно комедия, в которой он играл, ― «Вечеринка в Лас-Вегасе». 

Я ценю в мужчинах чувство юмора, наличие интеллекта. Он обязательно должен любить своих родителей, потому что это о многом говорит. А еще мужчина должен любить путешествия и вести активный способ жизни. 

Почему решила принять участие в проекте?

На проект я иду с одной мыслью: найти человека своей мечты, найти свою вторую половинку, своего будущего мужчину.

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Злата признается, что ведет очень активный способ жизни: выступления, репетиции до трех часов ночи, и это иногда эмоционально ее истощает. По мнению певицы, самое сложное для артиста ― это умение постоянно быть в тонусе. Но Злате все же удается быть в гармонии с собой. Она часто путешествует, медитирует.

Ну, а с кем Злата поедет в свое следующее путешествие? Кто покорит ее сердце? Вы сможете увидеть все уже этой осенью в самом романтическом проекте страны ― «Холостячка»-2.

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