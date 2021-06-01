Злата Огнєвіч розповіла про чоловіка своєї мрії

Про що говорять жінки, коли чоловіків немає поряд? Головна героїня нового романтичного реаліті «Холостячка»-2 , прем’єра якого відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ, Злата Огнєвіч дала своє перше інтерв’ю про проєкт. Яким повинен бути чоловік її мрії, і чому співачка вирішила взяти участь у реаліті? Про це читайте в нашому матеріалі.

Злато, розкажи, яким повинен бути твій герой?

Для мене мої герої ― це мої батьки. У них було досить складне життя, але вони залишилися людьми, щирими, люблячими. Саме вони для мене і є справжніми героями.

А яким повинен бути претендент на твою руку і серце?

Мені дуже подобався в дитинстві Супермен. Для мене це був такий герой, який прилітав і рятував світ. Якщо ми говоримо про чоловічі образи, то мені дуже подобається Бредлі Купер. Особливо комедія, у якій він грав, ― «Вечірка в Лас-Вегасі».

Я ціную в чоловіках почуття гумору, наявність інтелекту. Він обов’язково повинен любити своїх батьків, тому що це багато про що свідчить. А ще чоловік має любити подорожі і вести активний спосіб життя.

Чому вирішила взяти участь у проєкті?

На проєкт я йду з однією думкою: знайти людину своєї мрії, знайти свою другу половинку, свого майбутнього чоловіка.

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Злата зізнається, що веде дуже активний спосіб життя: виступи, репетиції до третьої години ночі, і це іноді емоційно її виснажує. На думку співачки, найскладніше для артиста ― це вміння постійно бути в тонусі. Проте Златі все ж вдається бути в гармонії з собою. Вона часто подорожує, медитує.

Ну, а з ким Злата поїде у свою наступну подорож? Хто підкорить її серце? Ви зможете побачити все вже цієї осені в найромантичнішому проєкті країни ― «Холостячка»-2.

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