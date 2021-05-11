Этой осенью искать любовь на СТБ будет певица и композитор Злата Огневич. А пока Холостячка представила новую песню, которая стала подарком для фанатов накануне песенного конкурса Евровидение-2021. Злата Огневич выпустила трек «Always», записанный совместно с одним из самых успешных диджеев страны — Shnaps.

Злата Огневич также представляла Украину на Евровидении-2013, где успешно заняла 3 место с песней «Gravity».

«Моя совместная работа с DJ Shnaps — это сплошное удовольствие. Наш творческий тандем зародился, когда мы вместе работали над ремиксом «Гола правда», поэтому наша коллаборация была только вопросом времени. DJ Shnaps — невероятно талантливый человек, с которым мы однозначно на одной волне», — поделилась Злата.

Певица и композитор отметила, что среди ее слушателей много людей, которые следят за творчеством именно с песенного конкурса, поэтому накануне 65-й годовщины Евровидения Холостячка захотела сделать музыкальный подарок в виде англоязычной песни.

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