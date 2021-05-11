Холостячка Злата Огнєвіч зробила подарунок для фанатів напередодні Євробачення-2021

Цієї осені шукати кохання на СТБ буде співачка і композиторка Злата Огнєвіч. А поки Холостячка представила нову пісню, яка стала подарунком для фанатів напередодні пісенного конкурсу Євробачення-2021. Злата Огнєвіч випустила трек «Always», записаний спільно з одним із найуспішніших диджеїв країни — Shnaps.

Злата Огнєвіч також представляла Україну на Євробаченні-2013, де успішно посіла 3 місце з піснею «Gravity».

«Моя спільна робота з DJ Shnaps — це суцільне задоволення. Наш творчий тандем зародився, коли ми разом працювали над реміксом “Гола правда”, тому наша колаборація була тільки питанням часу. DJ Shnaps — неймовірно талановита людина, з якою ми однозначно на одній хвилі», — поділилася Злата.

Співачка і композиторка зазначила, що серед її слухачів багато людей, які стежать за творчістю саме з пісенного конкурсу, тому напередодні 65-ї річниці Євробачення Холостячка захотіла зробити музичний подарунок у вигляді англомовної пісні.

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