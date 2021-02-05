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Ксения Мишина и Александр Еллерт отдыхают с детьми в Доминикане

05.02.2021

Первая украинская Холостячка Ксения Мишина с сыном Платоном, своим избранником Александром Эллертом  и его дочкой Элей отправились на отдых в Доминиканскую Республику. Фото смотрите в материале.

«Ох, как долго в этот раз складывалась история с нашим отдыхом. Столько сомнений, препятствий и событий происходило с момента решения наконец-то осуществить маленькую мечту и улететь далеко-далеко, чтобы никто и никогда… То смена места локации, то искушения рабочими предложениями, то смена состава, то отсутствие билетов, пароходов, поездов… По итогу температура (как оказалось, психосоматическая) и слезы, сопли, слюни», — делится предысторией отпуска Ксюша. 

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12 часов полета ― и команда на месте. Мишина также отметила, что она невероятно долго ждала этот отпуск в кругу самых близких ей людей. Тем временем пара активно делится снимками с отдыха, на которых актриса театра и кино блистает в красивых купальниках под высокими пальмами. 

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