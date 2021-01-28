Как найти и реализовать себя: чек-лист от Ксении Мишиной

Первая украинская Холостячка, талантливая актриса театра и кино — Ксения Мишина — поделилась чек-листом, как же найти себя. Тема самореализации и верного пути — это сложная почва для размышлений. Но облегчить ее поможет Ксения Мишина. Больше — в материале.

«Было много очень интересных вопросов о том, как не бояться, как начать действовать, как побороть лень, как двигаться, когда не знаешь куда, как ставить себе цели, которых будешь достигать», — признается Мишина.

Но чтобы стать на правильный путь, нужно соблюдать несколько обязательных жизненных правил. Ими делится актриса у себя на странице в социальной сети.

Как найти и реализовать себя?

Пробуйте новое.

Будьте честными с собой.

Разрешайте себе желать.

Мечтайте смелее.

Действуйте, потом разберетесь.

Хвалите себя.

Удовлетворите свои базовые потребности.

Постоянно учитесь.

Работайте над собой.

Узнавайте себя.

Действуйте, даже если очень страшно.

Не бойтесь ошибок.

Ставьте перед собой амбициозные цели, но разбивайте на маленькие отрезки пути!

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Безусловно, главное — верить в себя и свои силы. Такого мнения придерживается и Ксения Мишина.

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