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Как найти и реализовать себя: чек-лист от Ксении Мишиной

28.01.2021

Первая украинская Холостячка, талантливая актриса театра и кино — Ксения Мишина — поделилась чек-листом, как же найти себя. Тема самореализации и верного пути — это сложная почва для размышлений. Но облегчить ее поможет Ксения Мишина. Больше — в материале. 

«Было много очень интересных вопросов о том, как не бояться, как начать действовать, как побороть лень, как двигаться, когда не знаешь куда, как ставить себе цели, которых будешь достигать», — признается Мишина.  

Но чтобы стать на правильный путь, нужно соблюдать несколько обязательных жизненных правил. Ими делится актриса у себя на странице в социальной сети. 

Как найти и реализовать себя?

  • Пробуйте новое.
  • Будьте честными с собой.
  • Разрешайте себе желать.
  • Мечтайте смелее.
  • Действуйте, потом разберетесь.
  • Хвалите себя.
  • Удовлетворите свои базовые потребности.
  • Постоянно учитесь.
  • Работайте над собой.
  • Узнавайте себя.
  • Действуйте, даже если очень страшно.
  • Не бойтесь ошибок.
  • Ставьте перед собой амбициозные цели, но разбивайте на маленькие отрезки пути!

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Безусловно, главное — верить в себя и свои силы. Такого мнения придерживается и Ксения Мишина. 

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