Как найти и реализовать себя: чек-лист от Ксении Мишиной
Первая украинская Холостячка, талантливая актриса театра и кино — Ксения Мишина — поделилась чек-листом, как же найти себя. Тема самореализации и верного пути — это сложная почва для размышлений. Но облегчить ее поможет Ксения Мишина. Больше — в материале.
«Было много очень интересных вопросов о том, как не бояться, как начать действовать, как побороть лень, как двигаться, когда не знаешь куда, как ставить себе цели, которых будешь достигать», — признается Мишина.
Но чтобы стать на правильный путь, нужно соблюдать несколько обязательных жизненных правил. Ими делится актриса у себя на странице в социальной сети.
Как найти и реализовать себя?
- Пробуйте новое.
- Будьте честными с собой.
- Разрешайте себе желать.
- Мечтайте смелее.
- Действуйте, потом разберетесь.
- Хвалите себя.
- Удовлетворите свои базовые потребности.
- Постоянно учитесь.
- Работайте над собой.
- Узнавайте себя.
- Действуйте, даже если очень страшно.
- Не бойтесь ошибок.
- Ставьте перед собой амбициозные цели, но разбивайте на маленькие отрезки пути!
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Безусловно, главное — верить в себя и свои силы. Такого мнения придерживается и Ксения Мишина.