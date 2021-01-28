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Як знайти і реалізувати себе: чеклист від Ксенії Мішиної

28.01.2021

Перша українська Холостячка, талановита актриса театру і кіно — Ксенія Мішина — поділилася чеклистом, як знайти себе. Тема самореалізації і правильного шляху — це складне підґрунтя для роздумів. Та полегшити їх допоможе Ксенія Мішина. Більше — в матеріалі.

«Було багато дуже цікавих запитань про те, як не боятися, як почати діяти, як побороти лінь, як рухатися, коли не знаєш куди, як ставити собі цілі, яких будеш досягати», — зізнається Мішина.

Але щоб стати на правильний шлях, треба дотримуватися кількох обов’язкових життєвих правил. Ними ділиться актриса у себе на сторінці в соціальній мережі.

Як знайти і реалізувати себе?

  • Пробуйте нове.
  • Будьте чесними з собою.
  • Дозволяйте собі мріяти.
  • Мрійте сміливіше.
  • Дійте, потім розберетеся.
  • Хваліть себе.
  • Задовольняйте свої базові потреби.
  • Постійно вчіться.
  • Працюйте над собою.
  • Пізнавайте себе.
  • Дійте, навіть якщо дуже страшно.
  • Не бійтеся помилок.
  • Ставте перед собою амбітні цілі, але розбивайте на маленькі відрізки шляху!

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Безперечно, головне — вірити в себе і свої сили. Такої думки дотримується і Ксенія Мішина.

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