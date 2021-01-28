Як знайти і реалізувати себе: чеклист від Ксенії Мішиної

Перша українська Холостячка, талановита актриса театру і кіно — Ксенія Мішина — поділилася чеклистом, як знайти себе. Тема самореалізації і правильного шляху — це складне підґрунтя для роздумів. Та полегшити їх допоможе Ксенія Мішина. Більше — в матеріалі.

«Було багато дуже цікавих запитань про те, як не боятися, як почати діяти, як побороти лінь, як рухатися, коли не знаєш куди, як ставити собі цілі, яких будеш досягати», — зізнається Мішина.

Але щоб стати на правильний шлях, треба дотримуватися кількох обов’язкових життєвих правил. Ними ділиться актриса у себе на сторінці в соціальній мережі.

Як знайти і реалізувати себе? ⠀

Пробуйте нове.

Будьте чесними з собою.

Дозволяйте собі мріяти.

Мрійте сміливіше.

Дійте, потім розберетеся.

Хваліть себе.

Задовольняйте свої базові потреби.

Постійно вчіться.

Працюйте над собою.

Пізнавайте себе.

Дійте, навіть якщо дуже страшно.

Не бійтеся помилок.

Ставте перед собою амбітні цілі, але розбивайте на маленькі відрізки шляху!

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Безперечно, головне — вірити в себе і свої сили. Такої думки дотримується і Ксенія Мішина.

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