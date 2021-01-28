Як знайти і реалізувати себе: чеклист від Ксенії Мішиної
Перша українська Холостячка, талановита актриса театру і кіно — Ксенія Мішина — поділилася чеклистом, як знайти себе. Тема самореалізації і правильного шляху — це складне підґрунтя для роздумів. Та полегшити їх допоможе Ксенія Мішина. Більше — в матеріалі.
«Було багато дуже цікавих запитань про те, як не боятися, як почати діяти, як побороти лінь, як рухатися, коли не знаєш куди, як ставити собі цілі, яких будеш досягати», — зізнається Мішина.
Але щоб стати на правильний шлях, треба дотримуватися кількох обов’язкових життєвих правил. Ними ділиться актриса у себе на сторінці в соціальній мережі.
Як знайти і реалізувати себе?⠀
- Пробуйте нове.
- Будьте чесними з собою.
- Дозволяйте собі мріяти.
- Мрійте сміливіше.
- Дійте, потім розберетеся.
- Хваліть себе.
- Задовольняйте свої базові потреби.
- Постійно вчіться.
- Працюйте над собою.
- Пізнавайте себе.
- Дійте, навіть якщо дуже страшно.
- Не бійтеся помилок.
- Ставте перед собою амбітні цілі, але розбивайте на маленькі відрізки шляху!
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Безперечно, головне — вірити в себе і свої сили. Такої думки дотримується і Ксенія Мішина.