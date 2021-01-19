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Ксенія Мішина розповіла, як доглядає за шкірою: добірка засобів

19.01.2021

Перша українська «Холостячка», актриса театру і кіно Ксенія Мішина розповіла, як доглядає за шкірою обличчя. Добірку засобів Ксюші шукайте в нашому матеріалі.

«Люблю експериментувати, тому щось зі списку зі мною тимчасово, щось — основа на роки», — зазначила Ксенія.

Косметика для догляду за обличчям:

  • Відбілювальна серія і сироватка-серум для зволоження бренду «Is Clinical».
  • Тонік «Obagi».
  • Крем «3 lab» «Perfect moisturizer» для зволоження.
  • Крем під очі з авокадо від «Kiel’s».
  • Олія «Tamanu» і маски для обличчя «Natura bisse», «Rexaline».

З експериментального або періодичного, але дієвого:

  • Сироватки «Barbara Sturm».
  • Креми «Elemis», «Germaine de capuccini».
  • Нічна сироватка від «Estée Lauder».
  • Крем під очі від «Cosmedix».

Декоративна косметика:

  • Тон «Estée Lauder» (довго тримається, ідеальний для зйомок),
  • «La Mer» (легший, але також для догляду).
  • На щодень з ВВ-кремів — «Sultan de saba», «Erborian».
  • Хайлайтер-флюїд «Noid».
  • Туш «Vivienne Sabo».
  • Маска для губ «Laneige», бальзам «Pat McGraph».
  • Блиски «Clarins».

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