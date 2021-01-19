Ксенія Мішина розповіла, як доглядає за шкірою: добірка засобів
19.01.2021
Перша українська «Холостячка», актриса театру і кіно Ксенія Мішина розповіла, як доглядає за шкірою обличчя. Добірку засобів Ксюші шукайте в нашому матеріалі.
«Люблю експериментувати, тому щось зі списку зі мною тимчасово, щось — основа на роки», — зазначила Ксенія.
Косметика для догляду за обличчям:
- Відбілювальна серія і сироватка-серум для зволоження бренду «Is Clinical».
- Тонік «Obagi».
- Крем «3 lab» «Perfect moisturizer» для зволоження.
- Крем під очі з авокадо від «Kiel’s».
- Олія «Tamanu» і маски для обличчя «Natura bisse», «Rexaline».
З експериментального або періодичного, але дієвого:
- Сироватки «Barbara Sturm».
- Креми «Elemis», «Germaine de capuccini».
- Нічна сироватка від «Estée Lauder».
- Крем під очі від «Cosmedix».
Декоративна косметика:
- Тон «Estée Lauder» (довго тримається, ідеальний для зйомок),
- «La Mer» (легший, але також для догляду).
- На щодень з ВВ-кремів — «Sultan de saba», «Erborian».
- Хайлайтер-флюїд «Noid».
- Туш «Vivienne Sabo».
- Маска для губ «Laneige», бальзам «Pat McGraph».
- Блиски «Clarins».
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