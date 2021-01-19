Перша українська «Холостячка», актриса театру і кіно Ксенія Мішина розповіла, як доглядає за шкірою обличчя. Добірку засобів Ксюші шукайте в нашому матеріалі.

«Люблю експериментувати, тому щось зі списку зі мною тимчасово, щось — основа на роки», — зазначила Ксенія.

Косметика для догляду за обличчям:

Відбілювальна серія і сироватка-серум для зволоження бренду «Is Clinical».

Тонік «Obagi».

Крем «3 lab» «Perfect moisturizer» для зволоження.

Крем під очі з авокадо від «Kiel’s».

Олія «Tamanu» і маски для обличчя «Natura bisse», «Rexaline» .

З експериментального або періодичного, але дієвого:

Сироватки «Barbara Sturm».

Креми «Elemis», «Germaine de capuccini».

Нічна сироватка від «Estée Lauder».

Крем під очі від «Cosmedix».

Декоративна косметика:

Тон «Estée Lauder» (довго тримається, ідеальний для зйомок),

«La Mer» (легший, але також для догляду).

На щодень з ВВ-кремів — «Sultan de saba», «Erborian».

Хайлайтер-флюїд «Noid».

Туш «Vivienne Sabo».

Маска для губ «Laneige», бальзам «Pat McGraph».

Блиски «Clarins».

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