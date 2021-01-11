«Холостячка»: Еллерт, Рибак і Мішина про фінальне побачення в проєкті

Романтичне реаліті «Холостячка» на СТБ з першого випуску стало лідером слоту, а фінал — найкращою програмою року. Головна героїня Ксенія Мішина зробила свій вибір на користь кохання і зізналася в почуттях Олександру Еллерту. Так у проєкті склалася пара. Протягом усього реаліті на ютуб-каналі Андрія Рибака і Олександра Еллерта «Але це не точно» виходили огляди найяскравіших побачень сезону. Для фінального епізоду хлопці підготували особливий сюрприз, запросивши на зйомку Ксенію Мішину, Євгенія Ковтуненка та Іллю Рибальченка.

За добу відео зібрало більше 200 тисяч переглядів і посіло 3 місце на вкладці «У тренді» в YouTube.

«У нас наче випускний! Ностальгія нахлинула… У новому випуску ми коментуємо фінальні побачення в проєкті “Холостячка” — Саші Еллерта і Льоші Тригубенка», — зазначив Андрій Рибак.

Як народилася назва ютуб-каналу «Але це не точно»? Який стосунок до нього має перша українська Холостячка Ксенія Мішина? А також ексклюзивні подробиці з побачень і найсмішніші жарти від улюбленців мільйонів — Андрія та Олександра — в огляді.



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