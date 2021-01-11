Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Холостячка»: Эллерт, Рыбак и Мишина о финальном свидании в проекте

11.01.2021

Романтическое реалити «Холостячка» на СТБ с первого выпуска стало лидером слота, а финал – лучшей программой года. Главная героиня Ксения Мишина сделала свой выбор в пользу любви и призналась в чувствах Александру Эллерту. Так в проекте сложилась пара. В течение всего реалити на ютуб-канале Андрея Рыбака и Александра Эллерта «Но это не точно» выходили обзоры самых ярких свиданий сезона. Для финального эпизода парни подготовили особенный сюрприз, пригласив на съемку Ксению Мишину, Евгения Ковтуненко и Илью Рыбальченко.

За сутки видео собрало больше 200 тысяч просмотров и заняло 3 место на вкладке «В тренде» в YouTube.

«У нас как будто бы выпускной! Ностальгия нахлынула… В новом выпуске мы комментируем финальные свидания в проекте “Холостячка” – Саши Эллерта и Леши Тригубенко», – отметил Андрей Рыбак.

Как родилось название ютуб-канала «Но это не точно»? Какое отношение к нему имеет первая украинская Холостячка Ксения Мишина? А также эксклюзивные подробности со свиданий и самые смешные шутки от любимчиков миллионов – Андрея и Александра – в обзоре.

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить