«Холостячка»: Эллерт, Рыбак и Мишина о финальном свидании в проекте

Романтическое реалити «Холостячка» на СТБ с первого выпуска стало лидером слота, а финал – лучшей программой года. Главная героиня Ксения Мишина сделала свой выбор в пользу любви и призналась в чувствах Александру Эллерту. Так в проекте сложилась пара. В течение всего реалити на ютуб-канале Андрея Рыбака и Александра Эллерта «Но это не точно» выходили обзоры самых ярких свиданий сезона. Для финального эпизода парни подготовили особенный сюрприз, пригласив на съемку Ксению Мишину, Евгения Ковтуненко и Илью Рыбальченко.

За сутки видео собрало больше 200 тысяч просмотров и заняло 3 место на вкладке «В тренде» в YouTube.

«У нас как будто бы выпускной! Ностальгия нахлынула… В новом выпуске мы комментируем финальные свидания в проекте “Холостячка” – Саши Эллерта и Леши Тригубенко», – отметил Андрей Рыбак.

Как родилось название ютуб-канала «Но это не точно»? Какое отношение к нему имеет первая украинская Холостячка Ксения Мишина? А также эксклюзивные подробности со свиданий и самые смешные шутки от любимчиков миллионов – Андрея и Александра – в обзоре.



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