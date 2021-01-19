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Ксения Мишина рассказала, как ухаживает за кожей: подборка средств

19.01.2021

Первая украинская «Холостячка», актриса театра и кино Ксения Мишина рассказала, как ухаживает за кожей лица. Подборку средств Ксюши ищите в нашем материале. 

«Люблю экспериментировать, поэтому что-то из списка со мной временно, что-то — основа на года», — отметила Ксения. 

Уходовая косметика

  • Отбеливающая серия и сыворотка-серум для увлажнения бренда «Is Clinical». 
  • Тоник «Obagi».
  • Крем «3 lab» «Perfect moisturizer» для увлажнения.
  • Крем под глаза с авокадо от «Kiel’s».
  • Масло «Tamanu» и маски для лица «Natura bisse», «Rexaline».

Из экспериментального либо периодического, но стоящего: 

  • Сыворотки «Barbara Sturm».
  • Кремы «Elemis»,  «Germaine de capuccini». 
  • Ночная сыворотка от «Estée Lauder». 
  • Крем под глаза от «Cosmedix».

Декоративная косметика

  • Тон «Estée Lauder» (долго держится, идеален для съемок). 
  • «La Mer» (более легкий, но в то же время уходовый). 
  • На каждый день из ВВ-кремов — «Sultan de saba», «Erborian». 
  • Хайлайтер-флюид «Noid».
  • Тушь «Vivienne Sabo». 
  • Маска для губ «Laneige», бальзам «Pat McGraph».
  • Блески «Clarins».

Больше по теме: «Холостячка»: Эллерт, Рыбак и Мишина о финальном свидании в проекте

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