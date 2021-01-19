Ксения Мишина рассказала, как ухаживает за кожей: подборка средств
19.01.2021
Первая украинская «Холостячка», актриса театра и кино Ксения Мишина рассказала, как ухаживает за кожей лица. Подборку средств Ксюши ищите в нашем материале.
«Люблю экспериментировать, поэтому что-то из списка со мной временно, что-то — основа на года», — отметила Ксения.
Уходовая косметика
- Отбеливающая серия и сыворотка-серум для увлажнения бренда «Is Clinical».
- Тоник «Obagi».
- Крем «3 lab» «Perfect moisturizer» для увлажнения.
- Крем под глаза с авокадо от «Kiel’s».
- Масло «Tamanu» и маски для лица «Natura bisse», «Rexaline».
Из экспериментального либо периодического, но стоящего:
- Сыворотки «Barbara Sturm».
- Кремы «Elemis», «Germaine de capuccini».
- Ночная сыворотка от «Estée Lauder».
- Крем под глаза от «Cosmedix».
Декоративная косметика
- Тон «Estée Lauder» (долго держится, идеален для съемок).
- «La Mer» (более легкий, но в то же время уходовый).
- На каждый день из ВВ-кремов — «Sultan de saba», «Erborian».
- Хайлайтер-флюид «Noid».
- Тушь «Vivienne Sabo».
- Маска для губ «Laneige», бальзам «Pat McGraph».
- Блески «Clarins».
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