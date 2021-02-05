Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відпочивають з дітьми в Домінікані

Перша українська Холостячка Ксенія Мішина з сином Платоном, своїм обранцем Олександром Еллертом і його донькою Елею вирушили на відпочинок у Домініканську Республіку. Фото дивіться в матеріалі.

«Ох, як довго цього разу складалася історія з нашим відпочинком. Стільки сумнівів, перешкод і подій відбувалося з моменту рішення нарешті здійснити маленьку мрію і полетіти далеко-далеко, щоб ніхто і ніколи… То зміна місця локації, то спокуси робочими пропозиціями, то зміна складу, то відсутність квитків, пароплавів, поїздів… У підсумку температура (як виявилося, психосоматична) і сльози, соплі, слюні», — ділиться передісторією відпустки Ксюша.

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12 годин польоту ― і команда на місці. Мішина також зазначила, що вона неймовірно довго чекала на цю відпустку в колі найближчих їй людей. Тим часом пара активно ділиться світлинами з відпочинку, на яких актриса театру і кіно сяє в красивих купальниках під високими пальмами.

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