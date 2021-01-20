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Что пишут Эллерту и Рыбаку в direct?

20.01.2021

Любимцы телезрителей, участники романтического реалити «Холостячка» на СТБ – Александр Эллерт и Андрей Рыбак – продолжают поднимать настроение поклонникам на ютуб-канале «Но это не точно». В новых выпусках парни решили устроить разбор direct в Instagram. Что пишут избраннику Ксении Мишиной – узнайте уже в первом эпизоде!

«Весь сезон “Холостячки” мы смотрели и комментировали свидания, тем самым получили большой отклик аудитории. Нам не хотелось терять связь с нашими подписчиками, поэтому мы решили продолжить хорошую традицию и придумали новую рубрику – разбор direct, – рассказывает Андрей Рыбак. – Люди пишут нам много интересного, странного и непонятного. Мы с Сашей часто обсуждали, кому что пришло в direct. А потом решили, что можно сделать разбор сообщений на нашем ютуб-канале».

«Нам пишут как положительные, так и отрицательные потрясающие сообщения. Мы с Рыбаком посмотрели на них и выбрали несколько запросов. Будем отвечать вам в direct», – говорит Александр Эллерт.

Новые эпизоды будут выходить каждую неделю. Рыбак и Эллерт отмечают, что в дальнейших выпусках планируется разбор direct не только их, но и ярких гостей, которые не побоятся показать входящие сообщения.

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