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Що пишуть Еллерту і Рибаку в direct?

20.01.2021

Улюбленці телеглядачів, учасники романтичного реаліті «Холостячка» на СТБ — Олександр Еллерт і Андрій Рибак — продовжують піднімати настрій шанувальникам на ютуб-каналі «Но это не точно». У нових випусках хлопці вирішили влаштувати розбір direct в Instagram. Що пишуть обранцеві Ксенії Мішиної — дізнайтеся вже в першому епізоді!

«Весь сезон “Холостячки” ми дивилися і коментували побачення, тим самим отримали великий відгук аудиторії. Нам не хотілося втрачати зв’язок з нашими підписниками, тому ми вирішили продовжити добру традицію і придумали нову рубрику — розбір direct, — розповідає Андрій Рибак. — Люди пишуть нам багато цікавого, дивного і незрозумілого. Ми з Сашком часто обговорювали, кому що прийшло в direct. А потім вирішили, що можна зробити розбір повідомлень на нашому ютуб-каналі».

«Нам пишуть як позитивні, так і негативні приголомшливі повідомлення. Ми з Рибаком подивилися на них і вибрали кілька запитів. Будемо відповідати вам у direct», — каже Олександр Еллерт.

Нові епізоди виходитимуть щотижня. Рибак і Еллерт зазначають, що в подальших випусках планується розбір direct не тільки їхніх, а і яскравих гостей, що не побояться показати вхідні повідомлення.


Більше на тему: «Холостячка»: Еллерт, Рибак і Мішина про фінальне побачення в проєкті

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