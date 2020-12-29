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Ксения Мишина и Александр Эллерт о совместной жизни

29.12.2020

Чуть больше недели назад зрители увидели долгожданный финал любимого проекта «Холостячка». Но Мишина и Эллерт более трёх месяцев до последнего эфира были вынуждены скрываться от посторонних глаз. Пусть получилось у них это не идеально, однако для многих выбор Холостячки стал неожиданностью. Эксклюзивно для программы «Вікна-новини» Ксюша и Саша больше рассказали о совместной жизни и романтических моментах вне прицела камер.

Больше по теме: «Холостячка»: Как сложилась жизнь участников после проекта


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