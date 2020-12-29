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Ксенія Мішина та Олександр Еллерт про спільне життя

29.12.2020

Трохи більше тижня тому глядачі побачили довгоочікуваний фінал улюбленого проєкту «Холостячка». Проте Мішина й Еллерт більше трьох місяців до останнього ефіру були змушені ховатися від сторонніх очей. Нехай вийшло в них це не ідеально, проте для багатьох вибір Холостячки став несподіванкою. Ексклюзивно для програми «Вікна-новини» Ксюша і Саша більше розповіли про спільне життя і романтичні моменти поза прицілом камер.

Більше на тему: «Холостячка»: Як склалося життя учасників після проєкту


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