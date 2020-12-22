Эллерт или Леша? Этот вопрос волновал последние недели миллионы телезрителей реалити «Холостячка»! Самое рейтинговое шоу страны заставило девушек задуматься над главными качествами своих возлюбленных. Так кто же лучше ― Эллерт или Леша? На эту тему на своей странице в соцсети высказалась ведущая и тренер проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко.

«Эллерт или Лёша? Сегодня благодаря джетлагу и подъему в 3 ночи досмотрела шоу “Холостячка”. Для начала признаюсь, что не смотрела ни одного сезона этого шоу с холостяками от слова вообще. А тут посмотрев первую серию — прям залипла! Браво создателям! В соцсетях осуждают Ксению Мишину за ее выбор, к слову, я бы выбрала Лешу, так как это очень и очень логично. Особенно со стороны. Думаю, что будущей девушке очень повезёт с Лешей, но… Одновременно с этим я безумно счастлива за Ксению! Она смогла отключить мысль “так надо и социально правильно” и надежно отдалась самому важному и да, точно рискованному делу — любви!»

К слову, сама Анита Луценко поддерживает Ксению, ведь не раз находилась в похожей ситуации:

«Я не перестаю уже несколько лет повторять, что я безумно счастлива и сама не могу поверить в свою мудрость в юные года и не юные, что когда-то не пошла на компромисс с собой и не согласилась на предложение (и не одно), когда мужчины были добрыми, с деньгами, квартирами и машинами, амбициями, и весело вместе и т.п. Но всегда ощущается, что что-то не то, нет самого глубокого. И когда я встретила своего мужчину — никаких сомнений не случилось, с первого взгляда, ты просто знаешь, что это твой человек. Как и говорила Мама: своего ты просто узнаешь, и все. И сегодня я безумно влюблена, как и в первый день. А с теми, “правильными”, я уверена на 300%, я бы, поступив логично, — точно уже развелась бы и была бы зла на жизнь.

Любовь! Даже в нашем сложном мире! Только она, осознанная, а не маниакальная или зависимая, — дает вкус жизни, который всегда на губах! И даже она, настоящая, иногда заканчивается, но лучше месяц в любви, чем 20 лет без!»

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