Еллерт чи Льоша? Це запитання хвилювало останні тижні мільйони телеглядачів реаліті «Холостячка»! Найбільш рейтингове шоу країни змусило дівчат задуматися про головні якості своїх коханих. Так хто ж кращий ― Еллерт чи Льоша? На цю тему на своїй сторінці в соцмережі висловилася ведуча і тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Аніта Луценко.

«Еллерт чи Льоша? Сьогодні завдяки джетлагу і підйому о 3 ночі додивилася шоу “Холостячка”. Для початку зізнаюся, що не дивилася жодного сезону цього шоу з холостяками від слова зовсім. А тут подивившись першу серію ― аж залипнула! Браво творцям! У соцмережах осуджують Ксенію Мішину за її вибір, до слова, я б вибрала Льошу, бо це дуже і дуже логічно. Особливо збоку. Думаю, що майбутній дівчині дуже пощастить з Льошею, але… Водночас я шалено щаслива за Ксенію! Вона змогла відключити думки “так треба і соціально правильно” і надійно віддалася найважливішій і так, безперечно ризикованій справі ― коханню!»

До слова, сама Аніта Луценко підтримує Ксенію, адже не раз перебувала в схожій ситуації:

«Я не перестаю вже кілька років повторювати, що я шалено щаслива і сама не можу повірити в свою мудрість у юні роки і не юні, що колись не пішла на компроміс із собою і не погодилася на пропозицію (і не одну), коли чоловіки були добрими, з грошима, квартирами і машинами, амбіціями, і весело було разом і т.п. Але завжди відчувається, що щось не те, немає найглибшого. І коли я зустріла свого чоловіка ― ніяких сумнівів не сталося, з першого погляду, ти просто знаєш, що це твій чоловік. Як і казала мама: свого ти просто впізнаєш, і все. І сьогодні я шалено закохана, як і в перший день. А з тими, “правильними”, я впевнена на 300%, я би, вчинивши логічно, ― точно вже розлучилася б і була би зла на життя. Кохання! Навіть у нашому складному світі! Тільки воно, усвідомлене, а не маніакальне або залежне, ― дає смак життю, який завжди на губах! І навіть воно, справжнє, іноді закінчується, але краще місяць у коханні, ніж 20 років без!».

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