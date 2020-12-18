Состоялся долгожданный финал романтического реалити «Холостячка». Для одного из мужчин этот момент стал самым сложным за все девять недель, а быть может, и за всю жизнь. Кто не услышал заветное «люблю» в ответ? С кем попрощалась Ксения Мишина? И каким было невероятно трогательное прощание — узнайте в материале.

Больше по теме: Кто выиграл шоу Холостячка 2020?

«Я мечтал и не верил, что такая девушка, как ты, может когда-нибудь быть так близко. Порой я думаю, что это сон. Но когда понимаю, что это реальность, — чувствую себя по-настоящему счастливым. Камеры — не моя история. Поэтому в начале проекта чувствовал себя не в своей тарелке и хотел уйти. Но твоя красота, улыбка, звонкий смех не давали опускать руки. Ты единственная, кто заставляет меня забыть о работе и совершать безумные поступки. Ты превращаешь меня в того Лешу, который готов на все ради любви», — признался мужчина.

«Самое главное, что я понял — я хочу всю жизнь быть с тобой. И даже если бы я был бессмертным, я бы пожертвовал этим, чтобы быть рядом. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты разделила со мной мою жизнь. Ксюша, ты примешь это кольцо?», — в надежде предложил Алексей.

Но, увы, Ксения не смогла ответить мужчине взаимностью. Несмотря на всю идеальную историю двоих на протяжение 9 недель, сердце Холсотячки тердило иное.

«Ты единственный мужчина, в котором я ни на секунду не сомневалась. Я бесконечно уверенна в том, что ты будешь прекрасным мужем. И также я уверена в том, что ты свою женщину сделаешь самой счастливой на этой планете. Я вижу, как сильно ты любишь. Но мне очень больно оттого, что я не могу ответить тебе взаимностью. Я не могу принять твое предложение. Прости», — заключила Холостячка.

В этот момент за чувства Алексея переживала вся страна. Мужчина лишь смог поблагодарить Ксению за историю. Но уже после признался, что не хочет больше строить никаких отношений.

«Что чувствует мужчина, которому отказывает любимая женщина? Больно. Если она выбрала Сашу, то желаю им любви и счастья, конечно. Дальше я буду работать и я не планирую никаких свиданий, отношений… Видно, это не мое, если мне не везет», — заключил Алексей.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ