З ким попрощалася Ксенія Мішина у фіналі проєкту «Холостячка»?

Відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті «Холостячка». Для одного з чоловіків цей момент став найважчим за всі дев’ять тижнів, а можливо, і за все життя. Хто не почув заповітне «кохаю» у відповідь? З ким попрощалася Ксенія Мішина? І яким було неймовірно зворушливе прощання — дізнайтеся в матеріалі.

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«Я мріяв і не вірив, що така дівчина, як ти, може коли-небудь бути так близько. Часом я думаю, що це сон. Та коли розумію, що це реальність, — почуваюся по-справжньому щасливим. Камери — не моя історія. Тому на початку проєкту почувався не в своїй тарілці і хотів піти. Але твоя краса, усмішка, дзвінкий сміх не давали опускати руки. Ти єдина, хто змушує мене забути про роботу і здійснювати божевільні вчинки. Ти перетворюєш мене на того Льошу, який готовий на все заради кохання», — зізнався чоловік.

«Найважливіше, що я зрозумів — я хочу все життя бути з тобою. І навіть якби я був безсмертним, я пожертвував би цим, щоб бути поруч. Я кохаю тебе і хочу, щоб ти розділила зі мною моє життя. Ксюшо, ти приймеш цю каблучку?», — з надією запропонував Олексій.

Та, на жаль, Ксенія не змогла відповісти чоловікові взаємністю. Незважаючи на всю ідеальну історію двох протягом дев’яти тижнів, серце Холостячки підказувало інше.

«Ти єдиний чоловік, у якому я ні на секунду не сумнівалася. Я нескінченно впевнена в тому, що ти будеш прекрасним чоловіком. І також я впевнена в тому, що ти свою жінку зробиш найщасливішою на цій планеті. Я бачу, як сильно ти кохаєш. Та мені дуже боляче від того, що я не можу відповісти тобі взаємністю. Я не можу прийняти твою пропозицію. Вибач», — підсумувала Холостячка.

У цей момент за почуття Олексія переживала вся країна. Чоловік лише зміг подякувати Ксенії за історію. А вже згодом зізнався, що не хоче більше будувати жодних стосунків.

«Що відчуває чоловік, якому відмовляє кохана жінка? Боляче. Якщо вона вибрала Сашу, то бажаю їм кохання і щастя, звичайно. Далі я буду працювати і не планую ніяких побачень, стосунків… Видно, це не моє, якщо мені не щастить», — завершив Олексій.

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