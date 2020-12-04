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Такого вы не ожидали: Кто покинул проект «Холостячка» в 7 выпуске?

04.12.2020

До финала подать рукой! Мужчины влюблены и готовы сворачивать горы. Однако в проекте их осталось лишь трое. С кем главная героиня реалити «Холостячка» попрощалась в 7 выпуске? Почему Ксения Мишина сделала именно такой выбор, который поверг в шок каждого зрителя? Узнайте в материале!

На седьмой неделе Ксюша посмотрела, как живут мужчины холостяцкой жизнью. Посетив самые тайные места — их жилища, Холостячка сделала определенные выводы. И несмотря на громкий шокирующий скандал с Андреем Рыбаком, проект покинул не он.

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Казалось бы, все очевидно, участника с проекта ждала другая девушка, которой мужчина надавал каких-то ложных обещаний. Свидание закончилось на эмоционально сложной ноте, и Ксюша ушла в слезах.

«Признаюсь честно, что сложно поверить в отношения, которые зародились во лжи, и что они имеют какое-то будущее. Я тебя благодарю за все, что было между нами… и за все, что будет», — добавила Ксения, вручив розу.

Без розы остался Евгений Ковтуненко

«Ты продолжаешь меня удивлять с каждой встречей. Мне очень нравится твоё стремление к духовному развитию. Ты безумно творческий человек. И при этом целеустремленный в бизнесе. Но на этой неделе мы общались, как приятели, но не влюбленные. Мы с тобой на одной волне, но не романтической», — заключила Холостячка.

«Я расстроен и не понимаю. Я сделал даже больше, чем мог», — признался Евгений Ковтуненко.

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