Такого ви не очікували: Хто залишив проєкт «Холостячка» в 7 випуску?

До фіналу подати рукою! Чоловіки закохані і готові стрибати вище голови. Однак у проєкті їх залишилося всього троє. З ким головна героїня реаліті «Холостячка» попрощалася в 7 випуску? Чому Ксенія Мішина зробила саме такий вибір, який шокував кожного глядача? Дізнайтеся в матеріалі!

На сьомому тижні Ксюша подивилася, як живуть чоловіки холостяцьким життям. Відвідавши найпотаємніші місця — їхні оселі, Холостячка зробила певні висновки. І незважаючи на приголомшливий скандал з Андрієм Рибаком, проєкт залишив не він.

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Здавалося б, усе очевидно, учасника з проєкту чекала інша дівчина, якій чоловік надавав якихось обіцянок. Побачення закінчилося на емоційно складній ноті, і Ксюша пішла в сльозах.

«Зізнаюся чесно, що важко повірити в стосунки, які зародилися у брехні, і що вони мають якесь майбутнє. Я тобі дякую за все, що було між нами… і за все, що буде», — додала Ксенія, вручивши троянду.

Без троянди залишився Євгеній Ковтуненко.

«Ти продовжуєш мене дивувати з кожною зустріччю. Мені дуже подобається твоє прагнення до духовного розвитку. Ти неймовірно творча людина. І при цьому цілеспрямований у бізнесі. Але цього тижня ми спілкувалися, як приятелі, але не закохані. Ми з тобою на одній хвилі, але не романтичній», — підсумувала Холостячка.

«Я засмучений і не розумію. Я зробив навіть більше, ніж міг», — зізнався Євгеній Ковтуненко.

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