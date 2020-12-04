Соперников остается все меньше. Холостячка выходит на новый уровень взаимоотношений с участниками, поэтому отправляется узнавать, как и чем живут мужчины. Евгений Ковтуненко решил покорять не своим жильем и рестораном, а творчеством. Стихи о любви, закрытый зал и признание — обо всем этом узнайте в материале.

«Я живу в квартире-студии, где практически нет стен. Ещё одна квартира у меня строится — это пентхаус. Поэтому если с Ксюшей у нас все сложится, то мы будем жить там вместе с ней и Платоном», — рассказал Евгений.

Мужчина признался, что мало кого пускает в дом, ведь считает это место своим источником силы. Ксения отметила, что полностью разделяет точку зрения Жени.

Но чтобы не зацикливаться исключительно на квартире, участник показал свой ресторан. Детищу Евгения 6,5 лет. И именно сегодня ресторан был закрыт специально под свидание с Холостячкой. Речь зашла о будущем, и мужчина сделал довольно смелое заявление, что в будущем видит себя политическим деятелем.

«У меня очень высокие амбиции. И мне кажется, что лет через 10 я буду где-то в политике», — отметил Ковтуненко. Однако Ксюша сочла это странным, ведь мужчина очень заинтересован в духовном развитии.

После ужина Женя решил сделать Ксении особый подарок, который намного дороже любых материальных вещей — стих:

Твоё сердце разорвано на куски,

Твои мысли — безудержный ураган.

Я читаю в глазах «прости»,

Я курю, и походу, я снова пьян.

Жить по принципу «Делай, что должен»,

«Расслабляйся — и будь что будет»

Обещал себе, но так сложно,

Когда сердце кого-то любит.

«Это прекрасно, когда мужчина признается в своих чувствах именно так. Женя написал мне стих, и в нем все ясно», — заключила Холостячка.

Больше по теме: Кто подходит Ксении Мишиной: зодиакальная совместимость Холостячки с участниками проекта от Хаяла Алекперова

По итогу встречи юрист на миллиард добавил, что уверен в себе и розе на Церемонии. А как сложатся отношения пары дальше — смотрите!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ