«Холостячка»: Юрист і ресторатор на мільярд показав Ксенії свою квартиру

Суперників залишається дедалі менше. Холостячка виходить на новий рівень взаємин з учасниками, тому вирушає дізнаватися, як і чим живуть чоловіки. Євгеній Ковтуненко вирішив підкорювати не своїм житлом і рестораном, а творчістю. Вірші про кохання, закритий зал і освідчення — про все це дізнайтеся в матеріалі.

«Я живу у квартирі-студії, де практично немає стін. Ще одна квартира у мене будується — це пентхаус. Тому якщо з Ксюшею в нас усе складеться, то ми будемо жити там разом з нею і Платоном», — розповів Євгеній.

Чоловік зізнався, що мало кого пускає в дім, адже вважає це місце своїм джерелом сили. Ксенія зазначила, що повністю поділяє погляди Жені.

Та щоб не зациклюватися виключно на квартирі, учасник показав свій ресторан. Дітищу Євгенія 6,5 років. І саме сьогодні ресторан був закритий спеціально під побачення з Холостячкою. Мова зайшла про майбутнє, і Євген зробив досить сміливу заява, що у майбутньому бачить себе політичним діячем.

«У мене дуже високі амбіції. І мені здається, що років через 10 я буду десь у політиці», — зазначив Ковтуненко. Однак Ксюші це здалося дивним, адже чоловік дуже зацікавлений у духовному розвитку.

Після вечері Женя вирішив зробити Ксенії особливий подарунок, набагато дорожчий за будь-які матеріальні речі — вірш:

Твоё сердце разорвано на куски,

Твои мысли — безудержный ураган.

Я читаю в глазах «прости»,

Я курю, и походу, я снова пьян.

Жить по принципу «Делай, что должен»,

«Расслабляйся — и будь что будет»

Обещал себе, но так сложно,

Когда сердце кого-то любит.

«Це прекрасно, коли чоловік освідчується у своїх почуттях саме так. Женя написав мені вірш, і в ньому все ясно», — підсумувала Холостячка.

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