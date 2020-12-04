В 7 выпуске реалити «Холостячка» Ксения Мишина решила посетить жилье оставшихся четырёх участников, чтобы получше узнать, какие тайны хранят мужчины. Саше Эллерту ничего скрывать не пришлось, ведь он сам гордо показал холостяцкий пустой холодильник и «семейные» фото с Рыбаком. Больше о свидании Ксю и Саши — в материале.

Прежде чем пригласить Ксению к себе домой, Эллерт решил придать встрече немного динамики. Поэтому ждал Холостячку в песках на вездеходе. Мужчина захотел продолжить традицию покорять пустыни и воды Украины.

Остановившись на миг по центру реки, Саша признался Ксении во влюблённости. На сей раз разговор выдался абсолютно серьёзным. Ксю отметила, что эта встреча одна из самых запоминающихся и особенных.

Больше по теме: Кто подходит Ксении Мишиной: зодиакальная совместимость Холостячки с участниками проекта от Хаяла Алекперова

После двое отправились домой к Эллерту, чтобы Ксения могла посмотреть, как же участник проводит свои холостяцкие вечера в домашней обстановке. В будущем Саша мечтает о доме с зоной барбекю, двумя парковочными местами и большой семье в нем. А пока живет в небольшой квартире с приставкой, телевизором и пустым холодильником.

Тема зашла о друзьях. Ранее Саша отметил, что мечтает о коттедже, полном гостей и друзей. Поэтому Ксении стало интересно, насколько совпадают их видения семейной жизни. Эллерт признался, что свободное время проводит с компанией в формате «drink & travel».

«Во-первых, я не “дринк”, я только “тревел”. Поэтому если у нас сложится семья, то все это должно остаться позади. Либо случаться изредка», — отметила Холостяка.

«У нас было классное свидание с Сашей. Но если его уклад жизни будет разниться с моим, мы просто разойдемся», — заключила Ксения.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ