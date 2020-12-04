«Холостячка»: Квартира і порожній холодильник Олександра Еллерта

У 7 випуску реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина вирішила відвідати житло чотирьох учасників, щоб краще дізнатися, які таємниці зберігають чоловіки. Саші Еллерту нічого приховувати не довелося, адже він сам гордо показав холостяцький порожній холодильник і «сімейні» фото з Рибаком. Більше про побачення Ксю і Саші — в матеріалі.

Перш ніж запросити Ксенію до себе додому, Еллерт вирішив надати зустрічі трохи динаміки. Тому чекав на Холостячку в пісках на всюдиході. Чоловік захотів продовжити традицію підкорювати пустелі і води України.

Зупинившись на мить посеред річки, Саша освідчився Ксенії в закоханості. Цього разу розмова видалася абсолютно серйозною. Ксю зазначила, що ця зустріч одна з найбільш пам’ятних та особливих.

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Відтак двоє вирушили додому до Еллерта, щоб Ксенія могла подивитися, як же учасник проводить свої холостяцькі домашні вечори. У майбутньому Саша мріє про будинок із зоною барбекю, двома паркувальними місцями і велику родину в ньому. А поки живе в невеликій квартирі з приставкою, телевізором і порожнім холодильником.

Тема зайшла про друзів. Раніше Саша зазначив, що мріє про котедж, повний гостей і друзів. Тому Ксенії стало цікаво, наскільки збігаються їхні бачення сімейного життя. Еллерт зізнався, що вільний час проводить з компанією у форматі «drink & travel».

«По-перше, я не “дрінк”, я тільки “тревел”. Тому якщо в нас складеться сім’я, то все це має залишитися позаду. Або траплятися зрідка», — зазначила Холостяка.

«У нас було класне побачення з Сашею. Та якщо його уклад життя різнитиметься з моїм, ми просто розійдемося», — підсумувала Ксенія.

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